Banca Mediolanum, in Calabria nuovo ufficio dei consulenti finanziari

Cresce la presenza di Banca Mediolanum in Calabria: a Paola, in provincia di Cosenza, è stato inaugurato il nuovo ufficio dei consulenti finanziari alla presenza tra gli altri della vicepresidente, Sara Doris, e del Regional Manager della banca per Calabria, Puglia, Matera e provincia, Ugo Lombardi. col/fsc/gtr