ROMA (ITALPRESS) – L’utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo è pari a 93,6 milioni, in crescita del 2,8% rispetto ai 91 milioni del primo semestre 2023. Sui risultati del primo semestre 2024 hanno influito positivamente l’andamento del business commerciale e del Settore Npl oltre che l’attività della finanza proprietaria. Il margine di intermediazione, in crescita del 7,5% a 374,5 milioni rispetto ai 348,5 milioni del primo semestre 2023, beneficia della crescita del Settore Commercial & Corporate Banking (+0,9%, pari a circa 1,6 milioni, rispetto al primo semestre 2023), del positivo contributo del Settore Npl (+17,4%, pari a circa 23,8 milioni, rispetto al primo semestre 2023), nonchè dell’incremento dei risultati derivanti dall’attività in strumenti finanziari della business unit Proprietary Finance (+61%, pari a circa 12,5 milioni, rispetto al primo semestre 2023). Il costo del credito si riduce a 15,8 milioni rispetto ai 16,3 milioni del primo semestre 2023, a conferma della positiva dinamica della qualità dell’attivo degli ultimi trimestri.

I costi operativi, pari a 206,1 milioni (+7,5% rispetto ai 191,7 milioni del primo semestre 2023), aumentano per le maggiori spese del personale (86,6 milioni rispetto a 80,4 milioni del primo semestre 2023), principalmente per la crescita del numero di dipendenti e del rinnovato Ccnl oltre che per le maggiori altre spese amministrative (124,2 milioni rispetto a 115,2 milioni dello stesso periodo del 2023). Tali incrementi riflettono anche l’integrazione di Revalea. La posizione di liquidità al 30 giugno 2024 è pari a circa 1,7 miliardi di riserve e attivi liberi finanziabili in BCE (LCR pari a circa 1.300%). Il CET1 è pari a 15,32% (14,87% al 31 dicembre 2023) e il TCR è pari a 17,59% (17,44% al 31 dicembre 2023), calcolati includendo l’utile generato nel primo semestre 2024 al netto del dividendo maturato.

“I risultati consolidati del primo semestre 2024, con ricavi in continua crescita e utile a 94 milioni, ci consentono di confermare con fiducia la guidance di utile per l’esercizio 2024 pari a 160 milioni. Sulla base dell’andamento positivo del periodo, contiamo su una piena realizzazione dei target di questo piano industriale, continuando a supportare le piccole e medie imprese italiane nel percorso di sviluppo e transizione sostenibile, con i nostri prodotti e servizi e con la competenza distintiva delle nostre persone”. Così Frederik Geertman, amministratore delegato di Banca Ifis.

“Nel primo semestre 2024 l’attività commerciale nel factoring e nel leasing, grazie a un efficace lavoro della nostra rete, ha ottenuto tassi di crescita superiori ai mercati di riferimento, compensando l’aumento del costo della raccolta”, ha aggiunto.

“Anche il business Npl si conferma solido e beneficia del contributo dell’acquisizione di Revalea. Da inizio anno la Banca ha, inoltre, avviato una serie di azioni volte a ridurre l’impatto di una possibile riduzione dei tassi di interesse: la duration del portafoglio titoli di proprietà è stata aumentata e la percentuale delle nuove erogazioni leasing a tasso fisso è stata quasi raddoppiata a circa l’80% rispetto all’ultimo semestre del 2023”, ha concluso Geertman.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Banca Ifis –

