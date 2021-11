MILANO (ITALPRESS) – “Ora mi sento bene dopo gli ultimi due anni e mezzo. Sono pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno, andrei a piedi dalla Turchia pur di essere chiamato a marzo”. Mario Balotelli, protagonista della puntata di “OCW Sport”, podcast calcistico su Twitch, si è raccontato a 360 gradi, ribadendo di non aver ancora rinunciato all’idea di tornare a vestire la maglia azzurra. SuperMario è oggi in Turchia, all’Adana Demirspor, con Montella come allenatore: “Potevo andar in Cina, Mancini mi ha fatto cambiare idea – confessa – Con Mancini ho un ottimo rapporto, l’ho sempre avuto. Lui mi ha detto con chiarezza quello che vuole da me per tornare in azzurro. Se io sto bene perchè non dovrebbe convocarmi?”. Balotelli ha anche raccontato del suo impegno nel sociale e della costruzione di un pozzo in Africa: da tempo l’ex Inter e Milan sostiene l’associazione “We Africa to red earth” e, grazie a una sua donazione, è possibile portare acqua in un villaggio del Burkina Faso.

(ITALPRESS).