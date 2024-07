Bagnoli, Meloni “Lo Stato mette la faccia su un problema annoso”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi, di fatto, le Istituzioni, lo Stato sono a Bagnoli e decidono di mettere la faccia su un problema annoso, su una di quelle questioni che vanno avanti da così tanto tempo che i cittadini ad un certo punto si convincono che non ci sia niente che si possa fare per invertire quella tendenza. Penso che la vera politica debba sfidare sé stessa sugli obiettivi difficili, non su quelli facili, perché è l'unico modo per dimostrare che è l'unico modo per riavvicinare i cittadini alle Istituzioni". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla firma del protocollo d'intesa tra il governo e il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio. ads/mrv