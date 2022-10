ROMA (ITALPRESS) – E’ stato un incredibile bagno di folla, un’emozionante e coinvolgente festa a rotelle, degno coronamento delle celebrazioni del Centenario federale e della European Week of Sport. Andando oltre ogni più rosea aspettativa, ieri il Roller Day ha tenuto banco in oltre cento piazze italiane con fiumi di pattinatori e skaters che hanno dato vita a questa giornata multievento che ha visto protagonisti le rotelle e le migliaia di appassionati che, approfittando del bel tempo, si sono riversati nelle strade per festeggiare i 100 anni FISR e promuovere le nostre 11 discipline sull’intero territorio nazionale. Nel cuore pulsante delle città, grazie al coinvolgimento dei Comitati Regionali e Provinciali FISR e delle società locali, abbiamo fatto conoscere all’Italia la FISR, le rotelle, ed i nostri fantastici sport, urbani, giovani e sostenibili. Per il Roller Day, un appuntamento che la FISR riproporrà ogni anno, sono state create una serie di prestigiose partnership con i principali soggetti istituzionali e sportivi, con il sostegno del Coni e di Sport e Salute SpA, ed il supporto strategico dell’Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani con oltre 7000 amministrazioni affiliate, dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Fondazione Sport City che opera nel promuovere la “sportivizzazione” delle città, e, in alcune piazze, con la collaborazione di Decathlon.

