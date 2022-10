SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – “Non ci saranno problemi di pressione. In questi momenti si fanno le stesse cose di sempre. Leggo un libro, guardo un film, riguardo le sessioni delle precedenti corse di Sepang. Vivo normalmente: se voglio aver una buona performance devo restare concentrato per il lavoro”. Pecco Bagnaia, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio della Malesia, cerca di allentare la tensione in vista del weekend che potrebbe incoronarlo campione del mondo dopo un’incredibile rimonta da -91 nei confronti di Quartararo a metà stagione. “La mia famiglia è qui e mi aiuterà ad essere sereno e rilassato. Quando ho capito di poter risalire la corrente? A Silverstone prima, quando ho fatto la giusta scelta delle gomme, ad Aragon poi, quando Fabio è caduto ed io sono arrivato secondo”.

