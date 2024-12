Bagarre in Regione Lombardia, sfiorata rissa tra La Russa e Majorino

MILANO (ITALPRESS) - "La vostra matrice violenta è quella degli anni Settanta". È questa la frase che ha dato il via alla bagarre in Consiglio Regionale pronunciata dall'assessore alla sicurezza Romano La Russa durante la discussione sulla mozione di censura nei confronti dello stesso assessore regionale. Il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino è quindi scattato verso il banco della Giunta strappando il microfono a La Russa. L'intervento immediato di commessi e consiglieri ha permesso che i due non si scontrassero.(ITALPRESS) Video: ufficio stampa Consiglio Regione Lombardia e Pd Regione Lombardia xp2/trl/gsl