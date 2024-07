PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Comincia con una vittoria il cammino olimpico di Giovanni Toti nel singolare maschile di badminton. All’esordio nella fase a gironi, l’azzurro ha beneficiato del ritiro del surinamese Soren Opti nel corso del secondo parziale, sul 21-8, 4-1 a favore di Toti.

Col successo di oggi Giovanni Toti entra nella storia del badminton azzurro: prima di lui, infatti, nessun atleta della FIBa era mai riuscito a vincere un incontro alle Olimpiadi. Il 23enne di Chiari, primo uomo italiano in assoluto a qualificarsi nel badminton, ha celebrato il successo con gioia: “Sono molto contento per questa vittoria, non era facile partire da favoriti e la pressione era tanta. Sono il primo italiano di badminton a vincere una partita alle Olimpiadi e ne sono orgoglioso”.

“Col mister abbiamo lavorato bene ed eravamo consapevoli di poter fare bene: ora testa al prossimo incontro, mi scontrerò contro il numero uno al mondo, ci siamo preparati bene per questo momento e siamo pronti”, ha aggiunto Toti.

Gli ha fatto eco Zhou Junling, head coach azzurro: “Ottima performance, abbiamo fatto un buon lavoro”.

