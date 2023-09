Il presidente Fiaip, Gian Battista Baccarini, ha incontrato al ministero dell’Economia il sottosegretario Lucia Albano, in occasione del quale sono stati attenzionati, tra gli altri, due temi particolarmente sensibili per la categoria degli agenti immobiliari: l’emendamento proposto da Fiaip finalizzato a sostituire in atto notarile l’importo della provvigione con il numero della fattura a tutela, da una parte, della privacy e della riservatezza riguardo gli aspetti economici della prestazione della mediazione che coinvolge sia il cittadino che il professionista e, dall’altra, a salvaguardia di una leale concorrenza nel mercato andando (l’attuale norma) ad incidere sull’autonomia contrattuale e sulla libera contrattazione tra cittadino e professionista che non può non essere inficiata dal fatto che l’importo concordato venga indebitamente portato a conoscenza, in sede di stipula notarile, anche a colui o coloro che non sono i destinatari della fattura. Inoltre la possibilità di introdurre la deducibilità dell’Imu anche per le persone fisiche e per le abitazioni locate (deducibilità attualmente prevista solo per le persone giuridiche e solo sugli immobili strumentali ad uso diverso dall’abitativo) quale misura che consentirebbe, tramite una riduzione indiretta del carico fiscale, di non intaccare le risorse delle amministrazioni locali e incentivare la locazione contribuendo ad aumentare l’offerta di abitazioni sul mercato con il duplice beneficio di favorire l’attrattività e la dinamicità virtuosa del mercato immobiliare e, soprattutto, l’accesso alla Casa, a contrasto della piaga sociale dell’emergenza abitativa. “Un incontro molto proficuo in cui abbiamo posto all’attenzione del Sottosegretario tematiche particolarmente sentite da tutta la categoria – ha sottolineato Baccarini -. Ringrazio il sottosegretario Albano per la disponibilità e soprattutto per l’impegno ad attivarsi sin dai prossimi giorni, anche in collaborazione sinergica con il sottosegretario Savino con la quale è già in essere una sinergia collaborativa su tali temi. Ciò conferma un approccio molto concreto e operativo di questo Governo”.

