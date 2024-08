PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley resta giù dal podio ai Giochi Olimpici di Parigi2024. Gli azzurri del ct De Giorgi hanno perso la finale per il bronzo, battuti dagli Stati Uniti per 3-0. I parziali in favore degli americani: 25-23, 30-28, 26-24. “I nostri avversari hanno fatto qualcosina in più, ma il risultato non dà ragione della lotta che c’è stata tra le due squadre – ha commentato alla fine il ct azzurro Ferdinando De Giorgi – Non abbiamo avuto rispetto a loro l’efficienza di chiudere le fasi finali e questo ci ha penalizzato”. “Questa è una squadra giovane che deve fare esperienza, dobbiamo cercare ancora di migliorare – ha concluso il coach della Nazionale – E’ un percorso comunque virtuoso. Se ci stacchiamo dall’amarezza della mancata medaglia c’è da stare positivi. Questo gruppo ha margini di miglioramento e li avrà per molti anni”. Domani, sabato, la finale per l’oro tra Francia e Polonia.

