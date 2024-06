ROMA (ITALPRESS) – Il Palamontepaschi di Chianciano Terme ospiterà da lunedì 10 a venerdì 14 giugno il ritiro pre-Europeo della Nazionale azzurra di fioretto. Nella città toscana, punto di riferimento ormai consolidato per i collegiali del gruppo guidato dal Responsabile d’arma Stefano Cerioni, fiorettiste e fiorettisti lavoreranno per rifinire la preparazione in vista della kermesse continentale in programma la settimana successiva a Basilea, ultimo grande appuntamento internazionale prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il Ct del fioretto azzurro ha convocato 20 atleti, equamente divisi tra donne e uomini. Al femminile si alleneranno le cinque prescelte per i Campionati Europei in Svizzera: Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi che saranno chiamate al “doppio impegno”, Martina Batini che sulle pedane elvetiche disputerà solo la gara individuale e Francesca Palumbo selezionata soltanto per la prova a squadre. Con loro a Chianciano anche Erica Cipressa, Anna Cristino, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Guideranno il gruppo dei 10 fiorettisti i quattro che saranno in pedana sia nella gara individuale che in quella a squadre a Basilea, dunque Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, che lavoreranno insieme a Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Tommaso Martini. Nel ritiro del Palamontepaschi, al fianco del Commissario tecnico Stefano Cerioni, ci saranno i maestri Eugenio Migliore, Alessandro Puccini e Filippo Romagnoli, i preparatori fisici Annalisa Coltorti e Felice Romano, il medico

Beatrice Taffelli, i fisioterapisti Sara Primavera e Stefano

Vandini e l’armiere Riccardo Masini. L’allenamento pre-Europeo

delle squadre olimpiche di fioretto è patrocinato dal Comune di

Chianciano Terme.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

