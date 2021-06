ROMA (ITALPRESS) – Gli azzurri salgono sul podio anche nella quarta e ultima giornata di gare del Mondiale Giovanile di Nuoto Pinnato e lo fanno con Giulia Talenti, Emma Cecchetti, Paola Maccarone e Giorgia Destefani, che, nella staffetta 4×100 m Surface femminile, si sono aggiudicate la medaglia di bronzo con il tempo di 2’48″52. Hanno completato il podio la Russia, medaglia d’oro con il tempo di 2’42″79, e l’Ucraina, medaglia d’argento con il tempo di 2’43″46. Sempre in chiave azzurra, da segnalare il buon sesto posto conseguito da Tommaso Turetta, Martino Gabrielli, Lorenzo Della Maggiore e Christian Degli Esposti nella 4×100 m Surface maschile. L’Italia chiude la competizione iridata con all’attivo cinque medaglie, due argenti e tre bronzi, che valgono agli azzurrini l’ottava posizione nel medagliere finale, e ben 29 nuovi record italiani. “Un bilancio che va al di là di ogni più rosea previsione – ha sottolineato il ct della Nazionale di nuoto pinnato, Andrea Bartolini – Ci congediamo da questo Mondiale con moltissime certezze e grandi prospettive per il futuro, dal momento che la gran parte di questi ragazzi continuerà a far parte della Nazionale Giovanile anche il prossimo anno. Il mio ringraziamento va alla Fipsas e al Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per aver creduto in questi atleti, nonchè ai componenti lo staff tecnico per il grande lavoro che sono riusciti a compiere con ciascuno di loro anche nell’ultimo anno, il quale non è stato certamente dei più facili”.La Russia si conferma ancora una volta la Nazione più forte e con ben 30 medaglie all’attivo (15 ori, 7 argenti e 8 bronzi) conquista la testa del medagliere, seguita dall’Ungheria, seconda con 19 (7 ori, 7 argenti e 5 bronzi), e dalla Grecia, terza con 12 (5 ori, 4 argenti e 3 bronzi).

(ITALPRESS).