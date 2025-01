ROMA (ITALPRESS) – Inizia con due medaglie il 2025 del fioretto femminile italiano. Nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di Hong Kong arrivano l’argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini, grandi protagoniste nella gara vinta dalla statunitense Liu e in cui ai piedi del podio si sono piazzate altre due azzurre, Martina Favaretto (5^) e Arianna Errigo (6^). Mattatrici di giornata, in Asia, le due fiorettiste del Centro Sportivo Carabinieri: per la veneta Sinigalia si tratta del terzo podio in Coppa del Mondo, mentre per Batini quella di oggi è la 15^ medaglia in carriera nel circuito iridato. La giornata delle due azzurre è iniziata con i successi di Sinigalia nel derby azzurro contro Matilde Molinari e di Batini sulla statunitense Devore, entrambe le sfide chiuse con il punteggio di 15-9.

Nel tabellone da 32 la veneziana ha avuto la meglio in un assalto vibrante sulla canadese Harvey per 9-8 mentre Martina Batini ha superato 15-9 la giapponese Miyawaki. Le due portacolori dei Carabinieri hanno continuato la loro cavalcata imponendosi negli ottavi di finale, rispettivamente, sulla francese Lacheray per 15-11 e sull’americana Scruggs con il risultato di 15-6.

La certezza della medaglia è arrivata per Martina Sinigalia grazie al 14-13 con cui si è imposta contro la polacca Walczyk-Klimaszyk mentre Martina Batini ha vinto il derby italiano contro Arianna Errigo (poi 6^ classificata) 15-11.

In semifinale la fiorettista veneta classe ’95 ha proseguito la corsa con il successo per 15-11 sulla giapponese Ueno, accedendo all’ultimo atto. Martina Batini, invece, ha chiuso con la medaglia di bronzo battuta dalla statunitense Liu con il risultato di 15-13 al tramonto di un match equilibratissimo. Solo in finale si è fermata Martina Sinigalia che, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale, ha ceduto solo nelle battute conclusive all’americana Liu per 15-12 conquistando così una splendida medaglia d’argento, suo miglior risultato in Coppa dopo i terzi posti dello scorso anno al Cairo e del 2023 a Busan.

Tanta Italia anche ai piedi del podio: stop solo ai quarti di finale per Martina Favaretto, che ha chiuso in 5^ posizione (ko contro la giapponese Ueno), e per la capitana Arianna Errigo, 6^ dopo essere stata superata nel derby da Martina Batini.

Un mese dopo il successo di Busan, si è classifica 14^ Elena Tangherlini, a seguire 24^ Erica Cipressa, 31^ Anna Cristino, 39^ Matilde Molinari, 47^ Irene Bertini e 56^ Francesca Palumbo.

Resta un dato: per il fioretto femminile italiano guidato dal ct Stefano Cerioni, in questo inizio di stagione 2024/2025 e dunque di nuovo quadriennio olimpico, sono arrivati sei podi in tre gare individuali di Coppa del Mondo e tutti con atlete diverse (doppietta Favaretto-Errigo a Tunisi, Tangherini oro e Cristino Bronzo a Busan, ora Sinigalia 2^ e Batini 3^ a Hong Kong).

Domani la terza e ultima giornata di gare nella tappa di Hong Kong con la competizione a squadre. L’Italia salirà in pedana con il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini. Per le azzurre, nella notte italiana, debutto negli ottavi di finale contro la vincitrice di Gran Bretagna-Macao.

