PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il presidente del Cio Thomas Bach ha incontrato personalmente Peng Shuai, come annunciato lo scorso novembre. Lo ha annunciato il Cio con una nota, precisando che all’incontro era presente anche l’ex presidente della Commissione atleti e membro del Cio Kirsty Coventry. L’incontro si è svolto sabato scorso a cena presso l’Olympic Club di Pechino. Peng Shuai – si legge in una nota del Cio – ha informato Bach che nei prossimi giorni avrebbe partecipato a diversi eventi ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Quella stessa sera, Peng Shuai e Kirsty Coventry hanno assistito alla partita di curling misto tra Cina e Norvegia. Durante la cena, i tre hanno parlato della loro comune esperienza di atleti ai Giochi Olimpici e Peng Shuai ha parlato della sua delusione per non essere riuscita a qualificarsi per i Giochi Olimpici di Tokyo. In questo contesto – si legge ancora nella nota -, ha anche condiviso la sua intenzione di recarsi in Europa quando la pandemia sarà finita e il presidente del Cio l’ha invitata a Losanna a visitare il quartier generale del Comitato e il Museo Olimpico, per continuare la conversazione sulle loro esperienze olimpiche. Peng Shuai ha accettato questo invito. Kirsty Coventry e Peng Shuai hanno anche convenuto che sarebbero rimasti in contatto.

E tutti e tre hanno convenuto che qualsiasi ulteriore comunicazione sul contenuto dell’incontro sarebbe stata lasciata alla sua discrezione.

E la tennista cinese ha parlato in un’intervista all’Equipe, confermando il suo incontro con Bach, aggiungendo però di non essere mai scomparsa. “Molte persone, compresi i miei amici del Cio, mi hanno inviato messaggi ed era quasi impossibile rispondere a tutti. Con i miei amici più stretti sono sempre rimasta in contatto, ho parlato anche con la Wta” le parole della tennista ex numero uno al mondo nel doppio. L’incontro a Pechino ha fatto seguito a una serie di conversazioni telefoniche con Peng Shuai negli ultimi mesi, iniziate il 21 novembre con una telefonata alla presenza del Presidente del Cio e dell’attuale Presidente della Commissione Atleti del Cio, Emma Terho, che non ha potuto partecipare all’incontro di Pechino.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com