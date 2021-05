Autostrade per l’Italia, da Modena parte la rivoluzione elettrica

Diventa operativo il piano di mobilità elettrica e sostenibile di Autostrade per l'Italia: è entrata in funzione nell'area di servizio di Secchia Ovest, sulla A1, la prima stazione di ricarica super veloce (300KW di potenza) per i veicoli elettrici. abr/gtr