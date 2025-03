Autorità Nazionale Palestinese critica Hamas per i colloqui con gli Usa

GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) L’Autorità Nazionale Palestinese condanna Hamas per aver tenuto negoziati con gli Stati Uniti in merito al futuro di Gaza, affermando che ciò danneggia l’unità palestinese e viola una legge contro le comunicazioni con parti straniere. In una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa palestinese Wafa, il portavoce presidenziale Nabil Abu Rudeineh sostiene che i colloqui aggirano e “indeboliscono” il consenso arabo a favore del piano dell’Egitto per la Gaza del dopoguerra, così come gli sforzi per contrastare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sfollare tutta la popolazione della Striscia.

Sottolineando la divisione di lunga data tra la Cisgiordania controllata dall’Anp e la Striscia di Gaza governata da Hamas, Abu Rudeineh esorta il gruppo terroristico “a tornare alla sanità nazionale, porre fine alla divisione intra-palestinese e consegnare la Striscia di Gaza all’Autorità Nazionale Palestinese, in modo che la Striscia di Gaza e la Cisgiordania siano riunite sotto il governo di un’unica autorità nazionale, un’unica legge, un’unica arma e un’unica legittima rappresentanza politica”.

