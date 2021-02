VENEZIA (ITALPRESS) – “Non so quali siano le idee di Draghi. Si confronterà con il segretario Salvini. Penso che chiunque, che sia tecnico o politico, non possa non riconoscere che i paesi moderni hanno tutti delegato le competenze ai territori”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel corso dell’aggiornamento giornaliero con la stampa. “Non so cosa pensa di portare Salvini sul tavolo del governo. Salvini sa bene che il tema dell’autonomia è un tema cocente. Finita questa fase dell’infezione si parlerà ancora della questione dell’autonomia. Noi non facciamo marcia indietro, chiunque sia al governo” conclude Zaia.

