CAGLIARI (ITALPRESS) – “Su proposta della presidente della regione, Alessandra Todde, la giunta ha deliberato di ricorrere davanti alla Corte Costituzionale per l’impugnazione della legge sulla autonomia differenziata e ha affidato l’incarico ai professionisti Omar Chessa, Andrea Deffenu e Antonio Saitta, per la predisposizione del ricorso davanti alla Consulta”. Lo annuncia in una nota la Regione Sardegna a margine della riunione di giunta di questa mattina. L’impugnazione era già stata annunciata dalla presidente Todde in diverse interviste pubbliche ma con questo atto arriva l’ufficialità.

