Autonomia, Foti (Magna Grecia) “Con la riforma Paese diviso in due”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ci preoccupa l'approvazione della riforma sull'Autonomia differenziata perchè da quel momento viene costituzionalizzata la spesa storica e il paese viene diviso in due". A dirlo il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti, a margine di un convegno organizzato a Palermo sulla Zes unica del Sud. In caso di approvazione della riforma, si chiede Foti "a cosa servirà il Pnrr se nel frattempo si sta svolgendo un'attività che di per sé sposterà ingenti somme economiche e finanziarie verso le aree del nord?" xd6/fsc/gtr