Autonomia, Calderoli “In Parlamento entro la fine del 2023”

"Un anno è dato alla cabina di regia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard, un anno per la legge di attuazione e quindi facendo viaggiare il tutto in parallelo, alla fine del 2023 dovremmo poter valutare e votare le intese stabilite fra Stato e governo e affidarle al Parlamento". Così il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, oggi a Venezia, in occasione di un incontro col governatore Luca Zaia. mgg/xa7/gtr