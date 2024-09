Auto, l’aftermarket al bivio della transizione

TORINO (ITALPRESS) - Solo il cinque per cento delle imprese che operano nel campo del post-vendita dell’automotive, con particolare riferimento a ricambi e accessori, sta riconvertendo la propria attività all’elettrico. È quanto emerge dalla ricerca “Il settore dell’Aftermarket dell’automotive... tra tradizione e innovazione”, realizzata dal Centro Studi Tagliacarne, per conto della Camera di commercio di Modena, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e il supporto di ANFIA. xb4/sat/mrv