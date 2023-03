Auto green, Meloni “L’elettrico non è la panacea di tutti i mali”

"Siamo d'accordo con gli obiettivi che l'Europa si dà sul tema della transizione verde, non siamo d'accordo sul fatto che l'Europa debba dirci anche quali sono le tecnologie necessarie per raggiungere gli obiettivi che si pone". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della replica alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 23 e 24 marzo. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)