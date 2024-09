Aurigemma “Rilanciare il ruolo del difensore civico”

ROMA (ITALPRESS) - "Il ruolo del difensore civico è fondamentale e importante e spesso va a colmare quel vuoto che si crea tra le istituzioni e i cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Lazio, Antonello Aurigemma, alla presentazione in Senato della conferenza internazionale dei difensori civici che si terrà a Cassino il 12 e 13 settembre. "E' un ruolo fondamentale - aggiunge - che spesso serve a dare risposte positive o negative, ma soprattutto serve per far vedere la presenza dell'istituzione Regione. Come Regione Lazio e come coordinamento dei presidenti delle assemblee legislative, la mia è una presenza non di forma, ma di sostanza perché crediamo fortemente in questo ruolo". mgg/gtr (Fonte video: Presidenza del Consiglio regionale del Lazio)