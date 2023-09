ROMA (ITALPRESS) – “Oltre 250 persone accreditate in rappresentanza di 90 paesi del mondo è sicuramente una manifestazione riuscita. Il difensore civico è un ruolo su cui la Regione punta molto perché rappresenta una figura garante dei diritti soprattutto delle fasce più deboli, come bambini e anziani”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine dell’“International conference of ombudsman”

