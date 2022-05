Aumenterà il valore e il numero delle borse di studio

Dal prossimo anno accademico aumenterà il valore e il numero delle borse di studio. Ad annunciarlo il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, in occasione della pubblicazione del focus sul Diritto allo studio universitario nel 2020/21. L'analisi mette in evidenza come gli enti regionali per il diritto allo studio abbiano realizzato durante l'anno accademico oltre 392.000 interventi di diversa natura, sostenendo una spesa complessiva di quasi 767 milioni di euro. fsc/mrv/