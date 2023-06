ROMA (ITALPRESS) – Dramma in Francia, dove un uomo stamane ha aggredito in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, diversi bambini e anche un adulto. Secondo fonti di polizia, come riporta il quotidiano “Le Figaro”, sarebbero almeno cinque i feriti, tra cui quattro bambini piccoli, e tre di loro in pericolo di vita, mentre l’aggressore, un richiedente asilo di nazionalità siriana, è stato già arrestato. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito l’aggressione in un tweet un “attacco di assoluta vigliaccheria”. “I bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie”, aggiunge.

