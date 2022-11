TORINO (ITALPRESS) – Si è svolto il primo atto ufficiale delle Atp Finals 2022 che cominceranno domenica a Torino, ovvero il sorteggio dei due tornei di singolare e doppio, dove non sono presenti azzurri. Ad aprire la cerimonia al grattacielo Intesa Sanpaolo il presidente della Fit, Angelo Binaghi, che punta a 150mila biglietti venduti, con finora prenotazioni da 88 Paesi. Tra le novità di questa edizione rinnovate aree sponsor e servizi dentro al Palalpitour. Il sorteggio ha dato questo esito: Nadal, Ruud, Auger Aliassime e Fritz comporrano il gruppo verde;

Tsitsipas, Medvedev, Rublev e Djokovic quello rosso.

“In pochi giorni costruimmo un percorso condiviso che ha portato alle Atp Finals, allora io ero al Credito Sportivo” le parole del ministro dello sport e i giovani, Andrea Abodi. “Il mio saluto è anche riconoscimento a tutti coloro che lavorano a questo evento con la voglia costante di migliorare, a cominciare dalla Fit, che lavora sul fare e decidere ogni giorno, con scelte in ottica industriale. C’è una relazione stretta tra presente e futuro, tra Next Get e Atp Finals, perchè il tennis in Italia sta costruendo una scuola, abbiamo seminato bene in Italia”

