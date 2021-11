Atp Finals, Binaghi: “Già venduti 120 mila biglietti”

"Rappresentano un'occasione straordinaria, non solo per i giovani ma anche per il territorio. È una delle manifestazioni che ha la maggiore copertura al mondo", sottolinea il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, a margine della presentazione dell'evento. jp/glb/gtr