ROMA (ITALPRESS) – E’ l’ultimo raduno prima delle Olimpiadi, l’ultima occasione per collaudare i cambi e studiare le possibili formazioni. Si terrà a Roma, allo stadio Paolo Rosi, da lunedì a venerdì prossimi (22-26 luglio) il raduno delle staffette 4×100, agli ordini del responsabile Filippo Di Mulo. Al lavoro, nel corso della settimana, tutti gli staffettisti convocati per i Giochi tra cui i campioni olimpici in carica Patta, Jacobs, Desalu, Tortu, oltre ai campioni europei Simonelli, Melluzzo, Rigali e all’argento dei 100 Ali. Tra le donne presente il bronzo europeo dei 100 Dosso. Per quanto riguarda i quattrocentisti, invece, proseguirà fino al 25 luglio a Predazzo (Trento) il raduno delle 4×400 (aggregati a Roma Meli e Lopez). Come noto l’Italia parteciperà alle Olimpiadi con tutte e cinque le staffette, di cui quattro qualificate direttamente grazie al piazzamento ottenuto alle World Relays di Nassau e una (la 4×400 mista) grazie al tempo realizzato agli Europei di Roma.

Questi i convocati per il raduno di Roma: Chituru Ali (Fiamme Gialle), Anna Bongiorni (Carabinieri), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Arianna De Masi (Atletica Meneghina), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Gloria Hooper (Atletica Brescia 1950), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Alessia Pavese (Aeronautica), Roberto Rigali (Carabinieri), Lorenzo Simonelli (Esercito), Irene Siragusa (Esercito) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle).

Questi i convocati per il raduno di Predazzo: Ilaria Elvira Accame (Libertas Unicusano Livorno), Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lapo Bianciardi (Avis Barletta), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), Fatoumata Kabo (Atletica Carpenedolo), Anna Polinari (Carabinieri), Edoardo Scotti (Carabinieri), Luca Sito (Cus Pro Patria Milano) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano).

