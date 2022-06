ROMA (ITALPRESS) – Niente 100 metri per il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs nella tappa di stasera della Wanda Diamond League in programma a Stoccolma, ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. L’azzurro è stato fermato a scopo precauzionale. Secondo quanto si apprende dal tecnico Paolo Camossi – riporta la Fidal – la scelta dello sprinter azzurro delle Fiamme Oro è motivata da ragioni di cautela dopo un consulto con il proprio staff. “Da ieri, dopo l’allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo – le parole di Camossi – non possiamo prenderci il rischio di correre stasera”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com