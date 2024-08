PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Batteria dei 100 metri decisamente serena per Marcell Jacobs, all’esordio olimpico a Parigi, che non sfodera tutto il suo potenziale e centra la qualificazione correndo in scioltezza. Il campione olimpico in carica chiude in seconda posizione, piazzandosi alle spalle del nigeriano Ajayi (10″02) col tempo di 10″05, e disputerà le semifinali. Con lui anche Chituru Ali, pure lui secondo nella propria batteria, col tempo di 10″12, alle spalle del keniota Ferdinand Omanyala (10″08). Nessun problema, sin qui, per i vari favoriti: tranquillamente in semifinale i vari Kishane Thompson, Noah Lyles, Ferdinand Omanyala e Oblique Seville. “Le sensazioni non sono state ottime – confessa Jacobs a Rai Sport – Però sono sceso in pista dicendomi che era una batteria. Sono rimasto un pò pesante nella prima parte, ma l’obiettivo di oggi era qualificarsi per domani, si scenderà in pista di nuovo e si cercherà durante il riscaldamento di perfezionare le ultime cose. Comunque l’importante era qualificarsi, e adesso si pensa a domani. Io sono sempre carichissimo, mentirei se dicessi che sono qui soltanto per esserci. Difendere il titolo è una spinta. Sentire gli applausi al mio nome è stata un’emozione grandissima e domani cercherò di regalare qualcosa non solo a me ma anche a loro”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

