OSTIA (ITALPRESS) – Dopo un lungo viaggio, le atlete della

nazionale ucraina di nuoto sincronizzato sono arrivate al centro

federale di Ostia. Il pullman che ha portato la delegazione in

Italia, è stato accolto dal presidente della Federnuoto, Paolo

Barelli, e dalla sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali,

oltre al ct della nazionale azzurra e ad alcune atlete tra

abbracci e mazzi di mimose per la festa della donna. “Siamo contenti di avere dato un pò di sollievo a queste campionesse, una squadra che è medagliata olimpica, ragazze che stanno vivendo un dramma nel loro Paese” le parole di Barelli. “Ne aspettiamo ancora sette che non sono riuscite ad arrivare alla frontiera tra Ucraina e Ungheria, stiamo facendo del nostro meglio. Di due non abbiamo notizie, speriamo di poterle recuperare, tra oggi e domani, alla frontiera dove abbiamo un nostro dirigente fisso. Ci aspettiamo in totale una delegazione tra atleti e tecnici di 19 dal nuoto sincronizzato e 3 dal nuoto. Purtroppo, i ragazzi sopra i 18 anni non possono uscire. Adesso rimarranno qui probabilmente per molti mesi, si alleneranno con la nostra squadra nazionale in un clima di amicizia. Sarà la nostra squadra nazionale italiana-ucraina”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com