NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quinta vittoria consecutiva. Atlanta continua la sua scalata verso i playoff e batte davanti al proprio pubblico Sacramento per 121-104. La doppia doppia da 17 punti e 10 assist di Trae Young ha il suo peso, ma è fondamentale il contributo che arriva dalla panchina e tra i protagonisti c’è anche Danilo Gallinari. L’azzurro, in 23 minuti di gioco, mette a referto 7 punti e 9 rimbalzi, chiudendo con un +16 la sua prestazione. In doppia cifra nel quintetto iniziale solo Young, ma poi ci sono i 18 a testa di Bogdanovic e Okongwu, mentre ne fa 15 Williams. Niente da fare per i Kings, la serie negativa continua nonostante i 28 punti (con 9 rimbalzi) di Barnes e i 20 di Mitchell.

Tra i big-match della notte quello che i Suns vincono sul parquet dei Jazz, imponendosi 105-97. I primi della classe a Ovest mettono in campo un Devin Booker da 43 punti e 12 assist, mentre ne fa 21 Chris Paul e va in doppia cifra anche Biyombo che si ferma a 12. Utah lotta, trova dalla panchina i 26 punti di Clarkson, mentre dal quintetto iniziale arrivano le doppie doppie da 16 punti a testa, rispettivamente con 11 rimbalzi e 10 assist, da Whiteside e Conley. Non basta per fermare Phoenix.

In tutto 10 le gare disputate nella notte Nba. Vincono Cleveland (115-99 sui Bucks con 25 punti e 9 rimbalzi per Love), Hornets (158-126 sui Pacers con 20 punti, 13 assist e 10 rimbalzi per Ball), Clippers (111-102 sui Magic con 19 punti per Coffey), Heat (110-96 contro i Knicks con 22 punti per Butler), Nuggets (124-118 sui Nets con 26 punti e 10 rimbalzi per Jokic), Bulls (111-105 sui Raptors con 29 punti per DeRozan), Grizzlies (118-110 per gli Spurs con i 41 punti del solito Morant) e Mavericks (132-112 sui Blazers con 20 punti e 11 assist per Brunson).

