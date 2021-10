ROMA (ITALPRESS) – Esordio con sconfitta per Atlanta nella pre-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 20mila spettatori della FTX Arena, gli Hawks si arrendono ai padroni di casa di Miami Heat per 125-99, colpiti e affondati dai 26 punti di Tyler Herro e dai 14 di Bam Adebayo e Max Strus; agli ospiti non bastano i 14 punti di un già pimpante Danilo Gallinari, in campo per 23 minuti e autore anche di 2 rimbalzi. Affermazione esterna dei Golden State Warriors, che superano i Portland Trail Blazers per 121-107 con 30 punti di Jordan Poole; vittoria in volata dei Los Angeles Clippers sui Denver Nuggets per 103-102 nonostante i 23 punti siglati da Michael Porter. Altri risultati del turno di pre-season: Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 123-107; Boston Celtics-Orlando Magic 98-97; Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 117-114; Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets 97-113; San Antonio Spurs-Utah Jazz 111-85; Sacramento Kings-Phoenix Suns 117-106.

