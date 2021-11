NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I falchi non sanno più volare. Finalista della Eastern Conference nella passata stagione, Atlanta non riesce a ritrovare il filo e contro Utah incassa la quinta sconfitta di fila, l’ottava in 12 gare. Finisce 110-98 per Utah, trascinata da Donovan Mitchell (27 punti con 11/20 dal campo) e che nell’ultimo quarto limita gli Hawks ad appena 18 punti. Fra i Jazz, secondi a Ovest con un bilancio di 8-3, anche 16 punti a testa per Bojan Bogdanovic e Clarkson, Gobert chiude con 9+14. Altra prova anonima per Danilo Gallinari: appena 7 minuti di gioco, 3 punti (0/1 da due e 1/1 da tre) e un rimbalzo. Fra i pochi a salvarsi Huerter (28 punti) e Young (27 punti), rimasti però a secco nell’ultimo periodo.

Giannis Antetokounmpo si prende invece la scena nel successo per 118-109 di Milwaukee su Philadelphia: 31 punti e 16 rimbalzi per il greco, a cui si aggiungono i 19 punti di Portis. Seconda vittoria nelle ultime sette per i Bucks, che approfittano dei guai dei rivali privi di quattro giocatori causa Covid, su tutti Joel Embiid, oltre all’infortunato Seth Curry e un Ben Simmons separato in casa. Tyrese Maxey (31 punti) e Andre Drummond (17 punti e 20 rimbalzi) provano a tenere a galla Philadelphia, che aveva chiuso il terzo quarto 93-91 salvo poi cedere negli ultimi 12 minuti. Continua la risalita dei Clippers, che allungano a cinque partite la striscia positiva superando 117-109 Portland con 24 punti di Paul George, 23 di Reggie Jackson e 22 di Batum. Per i Blazers, zero vittorie nelle cinque trasferte stagionali, 27 punti di Lillard e 23 di Powell.

La Nba, intanto, si è pronunciata sulla lite fra Nikola Jokic e Markieff Morris nella sfida fra Denver e Miami: una partita di squalifica per il serbo, se la cava con una multa di 50 mila dollari il centro degli Heat.

