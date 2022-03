ROMA (ITALPRESS) – Atlanta al tappeto nella notte italiana della regular-season dell’Nba: di fronte agli oltre 16mila spettatori della Little Caesars Arena di Detroit, gli Hawks si sono arresi ai Pistons per 122-101. Finisce in parità (21 punti a testa) il duello tra i bomber Grant e Young, tra gli ospiti assente l’azzurro Danilo Gallinari per problemi al tendine d’Achille. Stop casalingo per i Los Angeles Lakers: i californiani, privi di LeBron James, finiscono ko per 126-121 contro i Philadelphia 76ers, trascinati dai 30 punti di Embiid, top-scorer della serata. La prima a Est, Miami Heat, subisce sul parquet amico i Golden State Warriors, vincenti per 118-104 con 22 punti di Lee e Kuminga. Nervosismo in panchina per il quintetto della Florida, con tanto di rissa. Altri risultati: Charlotte Hornets-New York Knicks 106-121; Indiana Pacers-Sacramento Kings 109-110; Boston Celtics-Utah Jazz 125-97; Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets 132-120; Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 116-125; Oklahoma City Thunder-Orlando Magic 118-102; Dallas Mavericks-Houston Rockets 110-91; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 96-133.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com