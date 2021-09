ROMA (ITALPRESS) – Tre squadre in vetta a punteggio pieno dopo due giornate nel campionato Under 18 di serie A e B: la Roma, che si è imposta 4-2 sul campo dell’Ascoli, l’Atalanta, che ha fatto poker (4-1) sul campo della Sampdoria e la Fiorentina che ha vinto di misura (3-2) sul campo del Bologna. Tre vittorie su tre esterne che manifestano la forza di inizio stagione di queste formazioni capaci di imporsi anche lontano dalle mura amiche. Non bene il Milan, fermato in casa dalla Spal (2-2), cinquina dell’Empoli che surclassa l’Inter (5-1), stesso punteggio anche per la Lazio che travolge in casa il Torino.

Nel girone A dell’Under 17 vola il Genoa, capolista solitario con tre vittorie su tre che ne fa addirittura 6 allo Spezia (punteggio finale 6-2): inseguono Alessandria e Fiorentina, con i piemontesi che si sono imposti per 2-1 sul campo toscano; nel girone B l’unica squadra a punteggio pieno è il Vicenza che batte 3-2 il Cagliari e ottiene tre vittorie su tre. Spettacolo a Milano con Inter-Spal che finisce 7-4 mentre il Milan vince di misura il derby contro il Monza (1-0). Infine, a punteggio pieno anche il Benevento, che nel gruppo C sale a 9 punti dopo la vittoria interna contro la Ternana ma con una gara in più perchè la Roma ha osservato un turno di riposo. Bene anche Lazio e Napoli. Inizia anche il campionato di Under 16 ed è subito sconfitta per la Juve (3-2 sul campo del Monza); non fallisce l’avvio l’Atalanta che ne fa 6 al Cittadella mentre l’Inter si impone sul campo del Pordenone (2-1). Bene le Toscane nel gruppo C con la Fiorentina che vince a Parma 3-2 ed il Pisa che rifila una cinquina al Perugia. Vince anche l’Empoli (3-0 a Terni). Infine, nel gruppo D vittoria delle romane: 4-0 dei giallorossi a Cosenza, 3-2 della Lazio contro il Crotone.

Nell’Under 15, invece, la Juve fa la Juve e vince 6-1 a Monza mentre il Milan vince con un rotondo 5-0 contro il Vicenza. Non è da meno l’Atalanta, 3-1 al Cittadella. Anche in questo caso, dominio toscano nel gruppo C con le vittorie di Fiorentina, Pisa ed Empoli. Infine, goleada della Roma a Cosenza (6-0), cinquina del Napoli a Lecce (5-1) e 3-0 della Lazio al Crotone.

