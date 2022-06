ROMA (ITALPRESS) – Si sono aperti oggi a Macerata i Campionati italiani paralimpici con una prima giornata interamente dedicata alle prove di fioretto. Sesto titolo italiano consecutivo per Andreea Mogos nel fioretto femminile cat. A, che ha superato la compagna di società delle Fiamme Oro e di nazionale Loredana Trigilia 15-10. Un match tra due avversarie che si conoscono molto bene e che l’estate scorsa hanno vinto l’argento olimpico a squadre a Tokyo 2020 con Bebe Vio. Terzo posto per Manuela Lanari (Giovani e Tenaci) e Letizia Baria (Scherma Pistoia).

Nel fioretto maschile cat. A si conferma sul primo gradino del podio Matteo Betti delle Fiamme Azzurre, che con questo successo arriva a ben 13 scudetti in quest’arma. Il senese classe 1985 ha vinto in finale su Emanuele Lambertini col punteggio di 15-14 dopo una bella rimonta dell’emiliano delle Fiamme Oro che era partito in svantaggio 0-6, ma si era riportato sotto nella parte conclusiva del match. Mattia Galvagno del Pisascherma e Alberto Morelli del Cus Siena hanno completato il podio.

Marco Cima delle Fiamme Oro è il campione italiano di fioretto categoria B, nono titolo nazionale per lui. La medaglia d’oro degli Europei 2018 in semifinale ha battuto 15-5 Elio Iozzi del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, poi in finale ha superato 15-7 il maceratese Michele Massa dell’Accademia Scherma Fermo. Terzo posto anche per Michele Vaglini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo).

Nella stessa prova al femminile si è imposta Alessia Biagini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo su Arianna Palmieri del Circolo della Spada Rimini per 15-4. Sara Valenti del Circolo della Spada Rimini e Michela Fabbri del Frascati Scherma si sono classificate terze.

Il titolo tricolore nel fioretto femminile cat. C è andato a Consuelo Nora delle Lame Rotanti, che si è aggiudicata la sfida contro Giada Tognocchi (Malaspina Massa) per 15-10. Monia Bolognini della Zinella Scherma è arrivata terza, superata in semifinale da Nora 15-2.

In chiusura di giornata William Russo del Club Scherma Palermo ha vinto nella categoria C di fioretto grazie al successo per 13-10 contro Leonardo Rigo (Zinella Scherma). Tutto targato Zinella Scherma il terzo posto: in semifinale, infatti, Russo aveva battuto 15-3 Gianfranco Bompane, mentre Rigo aveva avuto la meglio 15-14 su Matteo Addesso.

Domani in programma le gare di spada: alle 9 partiranno le spadiste cat. A e B e gli spadisti cat. C, alle 11 toccherà anche agli spadisti cat. A e B e alle spadiste cat. C.

