CAGLIARI (ITALPRESS) – Iniziano con una parata di stelle i Campionati Italiani Assoluti Cagliari 2024. Da domani (mercoledì 5) e fino a lunedì 10 giugno il capoluogo della Sardegna sarà teatro degli ultimi Tricolori prima dei Giochi Olimpici di Parigi e già nella giornata inaugurale, dedicata alle prove individuali di fioretto femminile e maschile, si preannuncia uno straordinario spettacolo sulle pedane del ParaPirastu. Nella starting list delle due kermesse di fiorettisti e fiorettiste, infatti, ci sono tutti i “big” azzurri del panorama internazionale, che si contenderanno gli ambitissimi titoli italiani per incidere (o magari replicare) i propri nomi in un Albo d’oro prestigioso e ricco di protagonisti illustri che hanno fatto la storia della scherma nel Belpaese. La competizione maschile, che scatterà alle ore 8.30, vede partire come numero 1 del seeding il detentore dello scudetto, conquistato a La Spezia 2023, Alessio Foconi dell’Aeronautica Militare. Proveranno a spodestare il ternano gli altri 65 qualificati con in testa i campioni del Mondo e d’Europa in carica, Tommaso Marini e Filippo Macchi, entrambi delle Fiamme Oro, così come l’altro azzurro selezionato per Europei e Giochi Olimpici, Guillaume Bianchi delle Fiamme Gialle. Gara stellare anche nel fioretto femminile, al via alle ore 11. Qui la campionessa d’Italia uscente è Francesca Palumbo dell’Aeronautica Militare. In testa al Ranking nazionale c’è l’oro europeo della scorsa estate Martina Batini dei Carabinieri, seguita dalla “collega dell’Arma” e Portabandiera italiana a Parigi 2024, Arianna Errigo. Grande attesa poi per le punte delle Fiamme Oro, Martina Favaretto e la campionessa del Mondo in carica Alice Volpi. Ma in tante, tra le 54 fiorettiste che hanno strappato il pass per Cagliari, nutrono importanti ambizioni. Le fasi decisive per le medaglie, dalle ore 17.10, saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Rai Sport. Non mancherà il consueto foto-racconto sui social federali. I Campionati Italiani Assoluti Cagliari 2024, organizzati dall’Accademia d’Armi Athos, si dipaneranno in sei giornate di competizioni, due per ciascuna arma sempre con la sequenza che vede prima le prove individuali e poi quelle a squadre di serie A1, cominciando con il fioretto protagonista domani (mercoledì 5) e giovedì 6; il 7 e l’8 sarà la volta della spada; chiusura il 9 e 10 giugno con la sciabola.

