MILANO (ITALPRESS) – Veronica Squinzi, vicepresidente di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa, insieme a diversi imprenditori del territorio, ha ricevuto una delegazione istituzionale ed economica della Finlandia guidata da Ville Skinnari, Ministro alla Cooperazione allo Sviluppo e al Commercio Estero e dall’Ambasciatrice del Paese in Italia, Pia Rantala-Engberg. Obiettivo dell’incontro è stato quello di verificare l’opportunità di future sinergie in particolare nei settori della smart mobility e della mobilità sostenibile, delle Life Sciences e del trasferimento tecnologico. Erano presenti anche diverse imprese del territorio che si occupano dei temi legati alle catene di valore e alle infrastrutture per la mobilità del futuro.

“La Finlandia è un partner importante per il nostro territorio – ha detto Veronica Squinzi, vicepresidente di Assolombarda -. Nel 2021 l’Italia ha esportato in Finlandia beni e prodotti per 1,9 miliardi di euro, con la nostra Regione che rappresenta il 31% dell’export nazionale verso il Paese. L’incontro ha un forte significato per noi. Vuol dire rinsaldare un legame commerciale, esplorare nuovi spazi di collaborazione e di partenariato su diversi ambiti, vuol dire mettere al centro del percorso delle nostre imprese la cooperazione e lo sviluppo internazionale. La Finlandia ha un’indiscussa esperienza sui temi della sostenibilità e della ricerca: per questo il Paese è il partner giusto per sviluppare concrete relazioni e aprire nuove prospettive. In Lombardia circa la metà delle esportazioni verso la Finlandia sono concentrate in tre settori manifatturieri: la meccanica (23%), i metalli (18%) e gli apparecchi elettrici (11%)”.

La visita della delegazione è proseguita in Nokia, nella sede italiana di Vimercate, dove il Presidente di Assolombarda Alessandro Spada e la delegazione finlandese hanno visitato l’azienda e incontrato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Nella sede di Vimercate, una delle quattro di Nokia nel nostro Paese, hanno sede i laboratori di Ricerca & Sviluppo Ottica, Microwave e Intelligenza Artificiale.

(ITALPRESS).

