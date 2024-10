VERONA (ITALPRESS) – Il 31 ottobre 2024 a Verona, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso il Circolo Unificato dell’Esercito, Corso Castelvecchio 4, l’Osservatorio Family Business e Passaggio Generazionale di Assoholding in collaborazione con Insignum, Il Trust in Italia, STEP e Assofiduciaria presenta un evento formativo dedicato al tema del passaggio generazionale e agli strumenti a disposizione degli imprenditori per affrontarlo con successo.

Il passaggio generazionale, tema cruciale per il tessuto economico italiano, rappresenta una delle sfide principali per la continuità delle imprese di famiglia, che costituiscono il 60% delle aziende italiane.

L’incontro si propone di fornire agli imprenditori una panoramica approfondita sui principali strumenti giuridici e fiscali disponibili per agevolare la successione aziendale, garantendo continuità gestionale e patrimoniale alle imprese familiari.

In un’epoca di rapidi cambiamenti economici e sociali, il settore del family business e del passaggio generazionale si rivela emergente e vitale per l’economia nazionale e internazionale. Secondo i dati del Global Family Business Index, le 500 più grandi imprese familiari al mondo hanno generato ricavi superiori a 8 trilioni di dollari, registrando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

Appena il 30% delle imprese famigliari giunge alla seconda generazione e solo il 13% giunge alla terza generazione, dati che fanno riflettere se si considera che il comparto rappresenta un asset strategico di rilievo per la nostra nazione.

Obiettivo evento Durante l’evento, esperti del settore analizzeranno le strategie più efficaci per pianificare il trasferimento generazionale, con particolare attenzione alle novità normative e alle migliori pratiche che permettono di preservare il patrimonio aziendale e promuovere la crescita delle nuove generazioni.

ll Convegno intende sensibilizzare su come pianificare e strutturare il passaggio per salvaguardare il valore aziendale e l’armonia familiare. L’evento formativo si pone l’obiettivo di fornire agli imprenditori strumenti pratici per pianificare al meglio il passaggio generazionale, offrendo una consulenza specialistica su aspetti fiscali e legali connessi alla successione patrimoniale e aziendale e promuovendo un confronto tra famiglie imprenditoriali, consulenti legali e fiscali per condividere esperienze e best practices.

“Mentre la normativa e le strategie aziendali continuano a svilupparsi – sottolinea Lorenzo Echeoni, Direttore Generale di Assoholding e promotore dell’Osservatorio – si registra ancora un dato significativo: solo il 13% delle imprese famigliari, asset strategico del Paese, raggiunge la terza generazione. Se questo dato è considerato allarmante allora significa che il tema del family business e del passaggio generazionale non è una questione ancora risolta e pertanto è necessario offrire nuove risposte e prospettive ad un tema tanto sentito e decisivo, non solo dal punto di vista economico ma anche sul versante della sostenibilità poichè le imprese di famiglia in particolare molto spesso sono spontaneamente veicolo di valori e cultura rigenerativa”.

Tra i relatori saranno presenti: Daniela Ballarini, Professionista delle Relazioni Pubbliche; Gaetano De Vito, Presidente Assoholding; Lorenzo Echeoni, Direttore Generale Assoholding; Thomas Tassani, Professore ordinario Unibo; Stefano Loconte, Presidente STEP Italy; Gian Vittorio Cafagno, Presidente Insignum; Francesca Romana Lupoi, Presidente Il Trust In Italia; Antonio Sibilia, Tax Affairs Director Assoholding; Lucia Frascarelli, Segretario Generale Assofiduciaria.

