Assicurazioni, nasce la nuova Genertel 100% digitale

Al via la nuova Genertel, 100% nativa digitale, ideata e realizzata in meno di 18 mesi. La nuova strategia consente tra l'altro di sottoscrivere la polizza in meno di 1 minuto, sospendere, riattivare e integrare la copertura, anche dopo l'acquisto, con un clic 24 ore al giorno, sette giorni su sette. sat/mrv/gtr