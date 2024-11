VENEZIA (ITALPRESS) – Gli assessori alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, e al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, hanno consegnato ieri pomeriggio nella sede di Villa Querini, un gagliardetto a Matteo e Daniele Bigozzi, titolari dell’enoteca Piper di Zelarino. Padre e figlio, con il loro intervento, hanno permesso l’arresto in flagranza di reato di un malvivente straniero, già noto per altri furti sul territorio comunale: lo scorso 29 ottobre ha sfondato, con un tombino prima e con una bombola del gas poi, la vetrata del giardino esterno dell’enoteca.

Erano le 6 del mattino quando sul cellulare è suonato l’allarme a causa del tentativo di furto in atto che ha fatto si che i proprietari raggiungessero immediatamente la loro attività. Nel frattempo, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i due uomini hanno potuto monitorare a distanza quello che stava succedendo all’interno del locale. Il malvivente accortosi delle telecamere di sorveglianza si è poi dato alla fuga, inseguito dai due titolari che nel frattempo avevano già allertato le forze dell’ordine che hanno arrestato il ladro dopo un breve inseguimento.

“Ringrazio di cuore Matteo e Daniele che, senza paura, hanno inseguito il criminale e hanno aiutato le Forze dell’Ordine nel loro lavoro – ha dichiarato l’assessore Costalonga – Sono convinto che le attività commerciali siano presidi di sicurezza che non devono essere demonizzate. Grazie alla presenza di locali aperti anche negli orari notturni, le strade diventano più sicure perchè si animano di persone, mantenendo lontana la criminalità.”

Dello stesso tono anche l’intervento dell’assessore Pesce che ha poi aggiunto: “Con questo riconoscimento, desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai signori Bigozzi per il loro intervento decisivo che ha contribuito all’arresto di uno dei responsabili della recente serie di spaccate nel territorio di Mestre. Grazie all’impegno delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale, che hanno intensificato i servizi mirati, e alla preziosa collaborazione dei commercianti, sono stati arrestati i tre individui che nelle scorse settimane avevano preso di mira le vetrine di diversi locali. Questo presidio efficace del territorio, potenziato dal sistema di videosorveglianza, ha prodotto risultati concreti, rafforzando la sicurezza della nostra comunità. Desidero inoltre ricordare che abbiamo istituito un fondo di 100.000 euro per sostenere i commercianti e associazioni colpiti. Tale fondo consente di coprire fino al 50% delle spese per i danni subiti, con un contributo massimo di 2.000 euro”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).