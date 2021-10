RICCIONE (ITALPRESS) – E’ calato oggi il sipario sul 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, che si è chiuso oggi con l’assegnazione degli ultimi tre titoli italiani under 14. Nella sciabola maschile Giovanissimi sono arrivate alla fase finale le quattro teste di serie della gara, che alla fine è stata vinta dal numero uno Lorenzo Di Prospero delle Fiamme Oro, capace di superare col punteggio di 10-8 Pietro Hirsch Buttè della Società del Giardino di Milano. Nel percorso che lo ha portato fino all’ultimo atto di giornata il romano, allenato da Marco Ciari, aveva battuto 10-6 Christian Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia) e col medesimo punteggio in semifinale Tommaso Tallarico (Scherma Petrarca), che si è piazzato sul terzo gradino del podio insieme a Riccardo Aquili del Frascati Scherma. Chiara Anile del Circolo della Scherma Terni, guidata a bordo pedana dal papà Daniele, ha invece trionfato nella spada Bambine, vincendo 10-3 la finale su Arianna Zaza dell’Accademia Marchesa Torino. Al terzo posto della classifica si sono posizionate Amelia Vicentini (Veronascherma), battuta 10-6 in semifinale dalla neo campionessa di categoria e Giulia Ferioli (Roma Fencing), fuori dalla finale per una stoccata 10-9 contro Zaza. Nella serata dei figli d’arte il ventiquattresimo e ultimo titolo italiano di questo 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving è stato conquistato da Filippo Landi, portacolori del Frascati Scherma e figlio di Lucio, presidente dell’Associazione Italiana Maestri di Scherma. Landi in finale ha battuto 10-3 Gianfilippo Testasecca del Circolo Scherma Terni, mentre Costantino Zuffa (Virtus Scherma Bologna) e Giordano Vincenzi (Oreste Puliti Lucca) hanno completato il podio. Quest’ultimo risultato ha rafforzato così il primato del Lazio nel medagliere per regioni, che vede al secondo posto il Veneto e al terzo la Toscana.

(ITALPRESS).