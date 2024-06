Asp Trapani, Croce “Incrementare le risorse per contrasto uso droghe”

TRAPANI (ITALPRESS) - “Incrementare tutte le risorse disponibili per il contrasto dell’uso di alcool e droghe soprattutto tra i più giovani”, questo l’obiettivo dell’Asp di Trapani, come ha spiegato il direttore generale Ferdinando Croce. Presente in piazza anche il camper dell’Asp, con gli operatori che hanno fornito tutte le informazioni utili ai cittadini. xo4/pc/mrv