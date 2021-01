Ars, Schifani: “Io presidente dopo Miccichè? Sono concentrato sul presente”

"Sostituire Micciche'? Sono fortemente concentrato sul mio ruolo, ho sempre lavorato sul presente mai sul domani, quando ci sono delle cariche istituzionali in corso non è corretto parlare del dopo, per rispetto del ruolo che stanno svolgendo". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite di Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia di stampa Italpress. abr/red