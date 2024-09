Bosch Engineering presenta un nuovo sistema di assistenza, il Rail Forward Assist che garantisce una maggiore sicurezza nel trasporto ferroviario, contribuendo così a ridurre ulteriormente il numero di incidenti. Nelle aree urbane, l’azienda offre dal 2017 un sistema di avviso di collisione per i tram. Il sistema di assistenza modulare è composto da una centralina di controllo e da vari sensori, che assicurano un monitoraggio continuo dell’area antistante il veicolo ferroviario. L’insieme di sensori utilizzato dipende dallo specifico caso d’uso e può comprendere telecamere, radar, Lidar e ultrasuoni. Per i treni metropolitani, urbani, suburbani e regionali, il sistema di assistenza per le linee principali e urbane monitora non solo l’area antistante il veicolo ferroviario, ma anche l’ambiente della banchina. Il sistema segnala gli ostacoli sui binari e le situazioni di pericolo nelle stazioni ferroviarie. Inoltre, rileva i segnali e offre una funzione di assistenza alla frenata. In questo modo, riduce il rischio di incidenti nelle aree delle stazioni e previene le interruzioni delle operazioni dovute a segnali sfuggiti o a fermate errate nelle stazioni. Per le operazioni di manovra, il sistema di assistenza supporta il personale segnalando la presenza di ostacoli nell’area dei binari, come vagoni parcheggiati in modo errato, e imminenti collisioni dovute a scambi non correttamente impostati. Il sistema è inoltre dotato di funzioni di assistenza all’aggancio e di rilevamento dei segnali, nonché di assistenza alla linea aerea di contatto per le locomotive con motori ibridi. Per gli interventi di costruzione e manutenzione, il sistema protegge le persone rilevando e segnalando la presenza di ostacoli nell’area dei binari, l’imminente collisione con vagoni parcheggiati in modo errato nelle aree di scambio ferroviario e i danni alla linea di contatto. In questo modo, è possibile avere una migliore consapevolezza della situazione circostante, consentendo al personale di concentrarsi sulle attività di costruzione e manutenzione e riducendo il rischio di lesioni personali e danni alle cose.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]