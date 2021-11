Arriva tuareg 660, la moto adventure di Aprilia

Arriva sul mercato la nuova Tuareg 660. La moto adventure sarà dai concessionari Aprilia nel mese di dicembre. Per celebrare il ritorno di un vero mito dell’offroad, il marchio di Noale ha messo a punto un programma di prebooking online che offre interessanti vantaggi a coloro che decidono di prenotarsi per l’acquisto, tra cui il privilegio di portarsi a casa per primi una delle moto più attese in assoluto. tvi