ROMA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Kim Polling potrà difendere i colori dell’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi2024 nella categoria dei -70 kg di judo. Quattro volte campionessa europea con i Paesi Bassi, numero uno del mondo tra il 2013 e il 2017 e con in bacheca anche un poker di titoli Masters, la trentatreenne che dal 2016 si allena all’Accademia Torino e che risiede a San Mauro Torinese con il marito Andrea Regis (ex judoka) e con la piccola Aurora, dopo aver ottenuto il via libera da parte dell’International Judo Federation (IJF) lo scorso 18 aprile per il cambio di nazionalità, ha ricevuto anche il benestare anche dell’Esecutivo del Cio, riunitosi ieri.

La nuova azzurra vola all’Olimpiade francese grazie al suo posizionamento nel ranking olimpico, che chiuderà ufficialmente domenica 23 giugno e che (al momento) la vede occupare il 15° posto.

Nelle ultime settimane Polling ha già effettuato il proprio debutto in azzurro. A fine maggio, inoltre, ha avuto modo di dimostrare il suo valore, rivelandosi un’elemento prezioso ai Mondiali di Abu Dhabi (negli Emirati Arabi Uniti) nella cavalcata verso la storica medaglia di bronzo dell’Italia nella prova a squadre miste.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

