ROMA (ITALPRESS) – smart amplia ancora la sua gamma di prodotti con il terzo modello della nuova generazione, dopo 1 e 3 è il momento della smart 5, con cui prende vita il Concept 5 presentato ad aprile al Salone di Pechino. Con la 5, smart irrompe in un nuovo segmento, grazie a un mid-size SUV versatile e universale. La 5 è progettata per rivolgersi a un target totalmente nuovo per smart e a guidatori con uno stile di vita attivo, dinamico e avventuroso. L’anteprima mondiale avrà luogo a Brisbane, in Australia, il 28 agosto e il veicolo sarà disponibile in Europa a partire dal 2025. “Con la smart 5 abbiamo creato il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi. La 5 rappresenta una grande espansione della nostra gamma e renderà il marchio smart una scelta interessante per un numero sempre maggiore di clienti in Europa” dice Dirk Adelmann, CEO di smart Europe.

smart prosegue con determinazione e senza esitazioni la sua ambiziosa espansione di prodotto. Lo scorso aprile, al Salone Internazionale dell’Automobile di Pechino, la smart Concept 52 ha offerto un’anteprima promettente del veicolo più grande mai prodotto dal marchio. Oggi, i primi bozzetti della smart 5 confermano che il modello di serie resterà fedele alla concept car. Disegnata dal Mercedes-Benz Design, la nuova vettura incarna la filosofia smart “love, pure, unexpected”, coniugando l’estetica non convenzionale del brand con funzionalità solide e versatili. Il design esterno si distingue per una silhouette squadrata e verticale, una linea del tetto inconfondibile e dettagli inaspettati ispirati all’outdoor. Con spazi generosi e un comfort di livello premium, la smart 5 è pensata per chi desidera esplorare oltre i confini della città, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso uno stile di vita attivo e dinamico.

Negli ultimi mesi, la smart 5 ha messo in mostra le sue eccellenti capacità outdoor affrontando con successo rigorosi test in condizioni off-road e inverni estremi3. Le prestazioni del motore elettrico e l’efficienza della ricarica delle batterie sono state testate con successo anche a temperature molto rigide. Inoltre, la dinamica di guida e i sistemi di assistenza e sicurezza4, sono stati valutati in scenari off-road particolarmente impegnativi. Questi test confermano la dedizione di smart nel garantire ai propri clienti prodotti di qualità premium. In vista del suo debutto sul mercato europeo, il veicolo sarà sottoposto a un programma di test ancora più approfondito qui in Europa. Il lancio in Europa è previsto per il 2025.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

